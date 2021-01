LIVE Milan-Juventus 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | si comincia a San Siro | il Diavolo può allungare sull’Inter!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte! 20.40 Lasull’esterno destro sceglie Frabotta, preferito a Demiral terzino bloccato. 20.37 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre, sale l’attesa per il match. 20.34 Dopo il 4-2 dello scorso luglio, ilpotrebbe vincere due partite di fila inA contro laper la prima volta dal 2010, quando sulla panchina rossonera c’era Leonardo. 20.31non si affrontano inA con i rossoneri davanti ai bianconeri in classifica dal novembre 2015. In quell’occasione tuttavia, i bianconeri trovarono il successo per 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala. 20.28 L’ultimo pareggio tra ...