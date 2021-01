Kanye West avrebbe tradito Kim Kardashian con Jeffree Star | l’indiscrezione

Leggi su biccy

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stamani Page Six e il New York Post hanno dato la notizia dell’imminente divorzio trae Kim. Pare che i due stiano dividendo il loro patrimonio in maniera equa e una volta ultimate queste formalità annunceranno la loro rottura anche ai fan. A parte alcune fonti anonime, per ora nessun familiare delle dueha confermato questo scoop, ma poco fa è arrivata un’altra bomba sul rapper e l’influencer. La celebre tiktoker Ava Louise ha rivelato che per lei la notizia della separazione di Kim enon è una sorpresa. Secondo la ragazzala moglie con un beauty guru molto famoso. “Adesso che la cosa è uscita fuori posso fare delle rivelazioni che tenevo nascoste da mesi.Questo divorzio non è certo una sorpresa. ...