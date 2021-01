Jeff Bezos è il filantropo più generoso del 2020 | la classifica del benefattori

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’uomo più ricco del mondo è anche il più. Un legame non scontato quello che descrive il rapporto tra la filantropia e, il fondatore e amministratore delegato di Amazon. Per il secondo anno di fila il miliardario statunitense è alprimo posto nell’annualedelle donazioni stilate da The Chronicle of Philanthropy. Così nell’anno della pandemia la persona più ricca del mondo è anche il numero uno per beneficenza. Il ricco manager di Albuquerque detiene un patrimonio di circa 188 miliardi di dollari (circa 169 miliardi di euro). Quest’anno ha lanciato ilEarth Fund, un fondo che sostiene le organizzazioni non profit impegnate nella lotta al cambiamento climatico. Lo strumento ha erogato finora 790 milioni di dollari a 16 organizzazioni, secondo il Chronicle. Il ...