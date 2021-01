Incidente mortale a Comiso | perde la vita un giovane di 14 anni

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tragicostradale a: un ragazzo di 14è morto dopo aver perso il controllo della sua moto. (Instagram)Ancora sangue sulle strade siciliane, dove negli ultimi giorni si erano già registrati 4 morti, tre a Pachino e uno a Marsala. Nella serata di ieri, intorno alle 21, si è verificato a, in via Biscari, un altro. Are laè un minorenne, Andrea Alabiso, che sarebbe finito fuori strada all’altezza di un centro sportivo comunale dopo aver perso il controllo della sua moto. Secondo una prima ricostruzione dell’, ilnon avrebbe avuto uno scontro frontale con un altro veicolo ma avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote in ...

Incidente mortale in Sicilia. Un ragazzo di 14 anni perde la vita durante il tragitto per rientrare a casa. Già otto le vittime di sinistri stradali nel 2021. Un altro incidente mortale in ...COMISO (RAGUSA) – Inizio di anno funesto in Sicilia con diversi incidenti mortali che hanno coinvolto bimbi e ragazzini. Un 14enne è morto in un incidente stradale che si è verificato ieri sera in via ...