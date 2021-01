History of Swear Words - recensione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) C'è un'attività che probabilmente in questi lunghi mesi di epidemia ci ha accomunati: dire parolacce orribili, imprecazioni accorate al variare della nostra situazione (e non parliamo mai di occasioni davvero drammatiche). Arriva quindi a puntino la serie Netflix intitolata History of Swear Words, nella quale, condotti da un impeccabile Nicola Cage in veste simil-scienziato di Oxford, verremo edotti sulle origini delle più note parolacce della lingua anglosassone, apprendendone origini (storiche o fantasiose), vero significato e uso appropriato. Perché nei secoli molte cose sono cambiate e comunque nel pronunciare ogni parola conta l'intenzione e da chi viene detta e a chi. Accompagnati da un gruppetto di noti personaggi dello spettacolo americano, di diverso colore e varia sessualità (molte facce note), e da altrettanti divertiti ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) C'è un'attività che probabilmente in questi lunghi mesi di epidemia ci ha accomunati: dire parolacce orribili, imprecazioni accorate al variare della nostra situazione (e non parliamo mai di occasioni davvero drammatiche). Arriva quindi a puntino la serie Netflix intitolataof, nella quale, condotti da un impeccabile Nicola Cage in veste simil-scienziato di Oxford, verremo edotti sulle origini delle più note parolacce della lingua anglosassone, apprendendone origini (storiche o fantasiose), vero significato e uso appropriato. Perché nei secoli molte cose sono cambiate e comunque nel pronunciare ogni parola conta l'intenzione e da chi viene detta e a chi. Accompagnati da un gruppetto di noti personaggi dello spettacolo americano, di diverso colore e varia sessualità (molte facce note), e da altrettanti divertiti ...

Eurogamer_it : Su @NetflixIT Nicolas Cage si interroga in History of Swear Words sulla genesi delle parolacce. - dyopamina : ho appena iniziato history of swear words e sto già ridendo -