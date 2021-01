Giorgia Palmas “spero di dimenticare” | Covid e preoccupazione

Leggi su chenews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Intense e toccanti parole diaffidate ad Instagram: la faseaffrontata dalla sua famiglia, l’ansia per le figlie e un abbraccio ai fan(fonte foto: web)La bella ed amatissima showgirltorna a parlare su Instagram ed emoziona i suoi tanti fan e follower: quest’ultima infatti racconta la propria esperienza con il, che purtroppo ha contagiato la sua famiglia, ringrazia tutti per la vicinanza e svela quali sono state le sue preoccupazioni. Attraverso le stories Instagram, infatti,decide di rivolgersi direttamente al pubblico, anzitutto ponendo l’accento sull’affetto ricevuto da tutti coloro che la seguono da tempo e con passione, e che hanno avuto per lei ...