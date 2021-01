“È in terapia intensiva”. Ansia nel calcio italiano: l’incidente è avvenuto nella notte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È accaduto nella nottata appena trascorsa, quella tra il 5 e il 6 gennaio, il tremendo incidente automobilistico che ha coinvolto il dirigente della Roma. Ad oggi condizioni dell’uomo appaiono piuttosto critiche e lo scenario post incidente è risultato immediatamente gravissimo. Una notte da incubo per l’attuale dirigente della Roma. L’uomo ha 43 anni ed è un ex portiere del Napoli e della Juve. nella notte è stato trasportato in codice rosso al Gemelli ed subito un’operazione. Si spera il meglio, ma vediamo insieme la dinamica dell’incidente che lo ha coinvolto nella notte. (Continua dopo le foto) Morgan De Sanctis ad oggi è ricoverato in terapia intensiva dopo l’asportazione parziale della milza e altri problemi seri che lo hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È accadutonottata appena trascorsa, quella tra il 5 e il 6 gennaio, il tremendo incidente automobilistico che ha coinvolto il dirigente della Roma. Ad oggi condizioni dell’uomo appaiono piuttosto critiche e lo scenario post incidente è risultato immediatamente gravissimo. Unada incubo per l’attuale dirigente della Roma. L’uomo ha 43 anni ed è un ex portiere del Napoli e della Juve.è stato trasportato in codice rosso al Gemelli ed subito un’operazione. Si spera il meglio, ma vediamo insieme la dinamica delche lo ha coinvolto. (Continua dopo le foto) Morgan De Sanctis ad oggi è ricoverato indopo l’asportazione parziale della milza e altri problemi seri che lo hanno ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 05/01/21 • Attualmente positivi: 569.161 • Deceduti: 76.329 (+649) • Dimessi/Guariti: 1.536.129 (+… - matteosalvinimi : Ospedale in Fiera di Milano, il più grande reparto di terapia intensiva italiano, costruito in tempi record con sol… - you_trend : ?? #Coronavirus, 4 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 570.458 • Deceduti: 75.680 (+348) • Dimessi/Guariti: 1.520.… - hashtag24news1 : È rientrato in carcere con 17 ovuli di cocaina nell'intestino, dopo un permesso, ma un ovulo si è aperto e il deten… - barbara75toud : RT @pisto_gol: In bocca al lupo a Morgan De Sanctis, vittima nella notte di un grave incidente stradale e ricoverato in terapia intensiva a… -