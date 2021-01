Crisi aperta a Palazzo Chigi: le mosse di Conte e l’ipotesi di un governo di scopo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) governo, la Crisi è a Palazzo Chigi “Quando ogni gruppo della maggioranza applaude solo il proprio relatore, significa che si è rotto qualcosa”: le parole del ministro della Difesa Roberto Guerini parlano di una Crisi di governo che ha il suo epicentro a Palazzo Chigi, dove la solidarietà è saltata e Conte non basta più. Il ruolo del premier di mediatore e paciere di una squadra che litiga si è esaurito, perché al centro della Crisi c’è il primo ministro. Non solo per Matteo Renzi. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha bocciato la mappa dei siti per i rifiuti radioattivi resa nota dal governo, con un comunicato in cui ha respinto la possibilità che uno dei siti si trovi in Basilicata, la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021), laè a“Quando ogni gruppo della maggioranza applaude solo il proprio relatore, significa che si è rotto qualcosa”: le parole del ministro della Difesa Roberto Guerini parlano di unadiche ha il suo epicentro a, dove la solidarietà è saltata enon basta più. Il ruolo del premier di mediatore e paciere di una squadra che litiga si è esaurito, perché al centro dellac’è il primo ministro. Non solo per Matteo Renzi. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha bocciato la mappa dei siti per i rifiuti radioattivi resa nota dal, con un comunicato in cui ha respinto la possibilità che uno dei siti si trovi in Basilicata, la ...

