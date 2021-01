Covid, in Sicilia contagi in aumento: a rischio la riapertura delle scuole (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Comitato tecnico scientifico regionale sarebbe intenzionato a chiedere provvedimenti più restrittivi, alla luce della crescita esponenziale di contagi in Sicilia e ad attendere sulla riapertura di tutte le scuole, comprese quelle primarie e secondarie di primo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Comitato tecnico scientifico regionale sarebbe intenzionato a chiedere provvedimenti più restrittivi, alla luce della crescita esponenziale diine ad attendere sulladi tutte le, comprese quelle primarie e secondarie di primo grado. L'articolo .

