Can Yaman e Claudia Gerini insieme in uno spot televisivo

Tre nomi prestati dal mondo del cinema e della recitazione alla pubblicità. Sarà il regista Ferzan Ozpetek a dirigere gli spot pubblicitari interpretati da due attori molto amati: Claudia Gerini e Can Yaman. Il trio, stellare, è stato chiamato dal pastificio abruzzese De Cecco per raccontare la propria pasta di alta qualità che viene prodotta negli stabilimenti di Fara San Martino e in quello di Ortona, entrambi nella provincia di Chieti. Ferzan Ozpetek, nato a Istanbul il 3 febbraio del 1959, è un regista (anche sceneggiatore e scrittore) molto apprezzato. È stato dietro alla macchina da presa di film molto amati, veri e propri cult del cinema, come Le fate ignoranti (2001), La finestra di fronte (2003), Saturno contro (2007), Mine Vaganti (2010) e La dea fortuna (2019) solo per citarne qualcuno.

