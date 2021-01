AirlineRating | la classifica delle compagnie aeree più sicure del 2021

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021): Su 405a conquistare il podio è ancora una volta l’australiana Qantas. E c’è anche l’elencodiecilow cost, in cui figurano sia Easyjet, sia Ryanair, e pure Wizz. Il 2020 verrà probabilmente ricordato come l’anno nero per le: velivoli a terra e drastica diminuzione del traffico hanno