Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 12 | 30

Viabilità DEL 5 GENNAIO 2021 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA CODE PER INCIDENTE SULL'A1 TRATTO FIRENZE Roma TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE FIRENZE SULLA A24 Roma TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE VITERBO SI RALLENTA ANCHE SULLA BRACCIANESE CLAUDIA ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA IN AMBO LE DIREZIONI ALL'ALTEZZA DI TOR LUPARA RALLENTAMENTI SU VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA MARCO SIMONE CODE A TRATTI

