Trattato come sospetto covid, muore di setticemia a Reggio Calabria (Di martedì 5 gennaio 2021) E' la storia di Maurizio Frana, di 51 anni, deceduto alle 22 circa del 29 gennaio di cui scrive oggi la Gazzetta del sud. Stamani il fratello Massimo ha presentato una denuncia al Commissariato di ...

