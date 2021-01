Steam ora supporta più di quattro controller Xbox, compresa la serie Elite (Di martedì 5 gennaio 2021) Steam è stato aggiornato per aggiungere il supporto per almeno quattro diversi controller Xbox, incluse le serie Xbox Elite e Xbox series X. Il client Steam ha ricevuto di recente un aggiornamento alla versione beta e il log delle modifiche rivela interessanti funzionalità aggiuntive, tra cui appunto il supporto a questi controller. Altre modifiche elencate nel registro includono un menu di personalizzazione per il controller DualSense PS5 per abilitare il LED quando sono collegati più controller. Steam ha già il supporto nativo per una varietà di controller tra cui PS5 DualSense e Valve continua a estendere questo supporto con ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021)è stato aggiornato per aggiungere il supporto per almenodiversi, incluse les X. Il clientha ricevuto di recente un aggiornamento alla versione beta e il log delle modifiche rivela interessanti funzionalità aggiuntive, tra cui appunto il supporto a questi. Altre modifiche elencate nel registro includono un menu di personalizzazione per ilDualSense PS5 per abilitare il LED quando sono collegati piùha già il supporto nativo per una varietà ditra cui PS5 DualSense e Valve continua a estendere questo supporto con ...

sharpinfinity : @Meta1710 ora mancano solo i giochi su steam x fav.. - MiokSensei : Hype anche se esce solo su steam per ora - GamesArk_it : La #soundtrack di Trine4: Melody of Mystery è ora disponibile @Frozenbyte @Modus_Games @Steam @AppleMusic @Spotify… - TalesofBecchan : @MiezaruShoujo Comunque ho in programma di giocare taliali appena gli sconti supereranno il 20% ;; Che ora a febbra… - SMARTCDKEYS_IT : ???? Jurassic World Evolution è GRATIS ora su Epic Games. Riportare in vita la maestosità e il pericolo dei dinosauri… -