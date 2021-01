Sassuolo | De Zerbi | “Voglio vedere una reazione Nessun caso Djuricic | domani gioca”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il mister del, Roberto De, parla alla vigilia della gara contro il Genoa: "Le critiche che stiamo ricevendo danno l'impressione che stiamo disputando un grandissimo campionato, allo stesso tempo fanno capire che non c'è mai equilibrio. I tanti discorsi che si fanno su di noi non devono limitarci ma caricarci e passarci quella giusta dose di rabbia. Con il Genoa non mi interessa la vittoria,i ragazzi reagire dopo una sconfitta, poi a fine partita vedremo che risultato abbiamo ottenuto.? Non esisteandrà regolarmente in campo. Momento difficile? Le cose non possono sempre andare bene, le stagioni sono fatte di fasi più facili e altre più complesse".caption id="attachment 1055451" ...

De Zerbi in un'intervista a Sassuolo Channel: «È una partita difficile, come tutte le altre. Non so se il Genoa ci aspetterà o verrà a pressare» ...Il tecnico bresciano ha parlato in conferenza stampa del momento delicato della sua squadra e la determinazione nel voler cambiare pagina. "Il Genoa ha qualità in più reparti, a me interessa che i mie ...