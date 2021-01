Sanremo 2021: Giovanna Civitillo in pole come co-conduttrice per una serata (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è tutt’ora work in progress e se la conduzione è affidata a Amadeus (che ha curato anche la direzione artistica), la co-conduzione – come successo nell’edizione del 2020 – potrebbe variare ogni serata. Le uniche certezze che ogni sera calcheranno quel palco, saranno Fiorello (che replicherà il successo dello scorso anno), Achille Lauro (che ogni puntata eseguirà un suo show) e la novità di Zlatan Ibrahimovic (che non si sa bene cosa farà). A rotazione, infine, potrebbero arrivare anche delle co-conduttrici e dei co-conduttori che cambieranno ogni puntata. Al momento però l’unico nome confermato da Amadeus è quello di Elodie, mentre si rincorrono sul web i nomi di Anna Tatangelo, di Elettra Lamborghini, di Gerry Scotti e di Luca Argentero. A loro se n’è aggiunto un altro nelle ultime ore: è ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Festival diè tutt’ora work in progress e se la conduzione è affidata a Amadeus (che ha curato anche la direzione artistica), la co-conduzione –successo nell’edizione del 2020 – potrebbe variare ogni. Le uniche certezze che ogni sera calcheranno quel palco, saranno Fiorello (che replicherà il successo dello scorso anno), Achille Lauro (che ogni puntata eseguirà un suo show) e la novità di Zlatan Ibrahimovic (che non si sa bene cosa farà). A rotazione, infine, potrebbero arrivare anche delle co-conduttrici e dei co-conduttori che cambieranno ogni puntata. Al momento però l’unico nome confermato da Amadeus è quello di Elodie, mentre si rincorrono sul web i nomi di Anna Tatangelo, di Elettra Lamborghini, di Gerry Scotti e di Luca Argentero. A loro se n’è aggiunto un altro nelle ultime ore: è ...

repubblica : Sanremo, contagi alle stelle in una rsa, chiesti infermieri a Tunisi - Agenzia_Ansa : #Sanremo, boom di #contagi in #Rsa. Chiesti anche infermieri da Tunisi. #ANSA #covid #pandemia - SkySport : Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021: l'attaccante del Milan sarà ospite fisso - lowevonadler191 : I am a dream ...: ? Donatello ? Io Mi Fermo Qui (Sanremo 1970) ? Vid... - Davjd_S : RT @ImolaOggi: Covid, Sanremo: chiesti infermieri alla Tunisia -