Renzi doveva attaccarsi a Conte come una cozza Ecco perché

Premetto di essere Renziano all'insaputa di Matteo e prima che lui fosse Renzi. Ho memoria di un pomeriggio fiorentino in cui avevo il problema di ingannare un paio d'ore prima di dedicarmi alla bistecca di 'Coco Lezzone', rito ben noto alla ristretta ma aristocratica pattuglia della cosiddetta Dc di Rotondi. Mi infilai in una libreria ormai morta di piazza Indipendenza, e ne uscii in preda alla curiosità per un libretto che avevo comprato per dieci euro: il titolo era "Da De Gasperi agli U2", l'autore era il giovane presidente della provincia di Firenze, Matteo Renzi. All'ora della bistecca lo avevo già divorato, e ne imposi la lettura rapida ai pochi commensali, a cui comunicai che il libro non diceva niente ma l'autore era un genio. Due anni dopo, il genio si candidò alle primarie comunali di Firenze, piegò l'apparato comunista, le ...

