Pokémon GO | Niantic acquista la piattaforma di gioco competitiva Mayhem

Il creatore di Pokèmon GO, Niantic, ha acquisito Mayhem, una piccola startup che ha costruito una piattaforma per l'organizzazione di campionati e tornei per aiutare i giocatori a creare le proprie comunità attorno a titoli popolari. La startup di gioco di San Francisco porterà la sua esperienza di social gaming allo sviluppatore di Pokémon GO, e "la maggior parte del team" si unirà all'organizzazione. "Attraverso i nostri giochi, molti esploratori di Niantic hanno trovato un significato incredibile nel giocare e interagire con altri esploratori", ha affermato il CEO di Niantic John Hanke in un post sul blog che annuncia l'acquisizione. "Creano ricordi, fanno amicizia e finiscono con alcune storie incredibili da raccontare". Mayhem è stata fondata nel ...

