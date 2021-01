"Non vogliamo quelle scorie", il no di comuni e regioni ai siti di stoccaggio nucleare (Di martedì 5 gennaio 2021) E' gia rivolta nei comuni italiani dove potrebbere essere ubicati i 67 siti scelti per smaltire questi rifiuti altamente inquinanti. E parte la mobilitazione Leggi su repubblica (Di martedì 5 gennaio 2021) E' gia rivolta neiitaliani dove potrebbere essere ubicati i 67scelti per smaltire questi rifiuti altamente inquinanti. E parte la mobilitazione

ItaliaViva : Noi vogliamo andare avanti. Però siamo diversi dagli altri partiti. Per noi le poltrone sono importanti se servono… - ItaliaViva : Noi non vogliamo la crisi del governo, noi vogliamo evitare la crisi dell'Italia. Dal Presidente Conte ci aspettiam… - ChangeItalia : Giorni fa, Lapo passeggiava per Milano col suo cane Caos quando all’improvviso il cane si è accasciato a terra ed è… - StefanoDeloren1 : Renzi, non vogliamo poltrone, pronti a lasciarle - Politica - ANSA - StefanoDeloren1 : RT @Agenzia_Ansa: Matteo #Renzi incalza #Conte: ' Non vogliamo le poltrone, siamo pronti a lasciarle'. Con il premier il problema è politic… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vogliamo "Non vogliamo un’assoluzione politica" LA NAZIONE "Non vogliamo quelle scorie", il no di comuni e regioni ai siti di stoccaggio nucleare

"Non eravamo stati informati - hanno aggiunto Bardi e Rosa - e ribadiamo la nostra contrarietà a questa scelta, certi di interpretare il comune sentire del popolo lucano che come è noto a tutti ha già ...

Governo: Renzi, 'non vogliamo nessuna poltrona da ministro'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Quali poltrone da ministro vuoi / volete? Risposta. Nessuna!". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Siamo infatti gli unici -sottolinea il leader Iv- disponibili a lasciare ...

"Non eravamo stati informati - hanno aggiunto Bardi e Rosa - e ribadiamo la nostra contrarietà a questa scelta, certi di interpretare il comune sentire del popolo lucano che come è noto a tutti ha già ...Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Quali poltrone da ministro vuoi / volete? Risposta. Nessuna!". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Siamo infatti gli unici -sottolinea il leader Iv- disponibili a lasciare ...