Nel testo di Facile di Zucchero una confessione d’amore (Di martedì 5 gennaio 2021) Facile di Zucchero sarà in radio da venerdì 8 gennaio: è il nuovo singolo estratto dall’album D.O.C. Deluxe Edition, la nuova versione dell’album D.O.C. che contiene 6 nuovi brani tra i quali il duetto con Sting sulle note di September. Proprio dopo il successo del duetto realizzato con il collega internazionale, Zucchero annuncia l’arrivo in radio del nuovo brano estratto da D.O.C. Deluxe Edition. La scelta è ricaduta sul brano Facile, in programma già questa settimana, subito dopo le festività natalizie. Facile di Zucchero apre la strada ai progetti che nel 2021 coinvolgeranno l’artista. Il 2021 dovrebbe anche essere l’anno dell’atteso ritorno del cantante all’attività live, interrotta lo scorso anno a causa della pandemia globale Covid-19. I concerti in programma ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)disarà in radio da venerdì 8 gennaio: è il nuovo singolo estratto dall’album D.O.C. Deluxe Edition, la nuova versione dell’album D.O.C. che contiene 6 nuovi brani tra i quali il duetto con Sting sulle note di September. Proprio dopo il successo del duetto realizzato con il collega internazionale,annuncia l’arrivo in radio del nuovo brano estratto da D.O.C. Deluxe Edition. La scelta è ricaduta sul brano, in programma già questa settimana, subito dopo le festività natalizie.diapre la strada ai progetti che nel 2021 coinvolgeranno l’artista. Il 2021 dovrebbe anche essere l’anno dell’atteso ritorno del cantante all’attività live, interrotta lo scorso anno a causa della pandemia globale Covid-19. I concerti in programma ...

Avvenire_Nei : #6gennaio #Epifania Sui “misteriosi” personaggi che il 6 gennaio portano i doni a Gesù Bambino il testo del Vangelo… - rtl1025 : ?? #ZonaGialla rafforzata nei giorni feriali e zona arancione nel fine settimana. È l'impostazione del nuovo… - RaiNews : In esclusiva per l’Italia una riflessione del teologo brasiliano Leonardo Boff, sul mondo “post-vaccinazione”, pens… - zazoomblog : Nel testo di Facile di Zucchero una confessione d’amore - #testo #Facile #Zucchero #confessione - chiesadimilano : I 60 ANNI DE “IL SEGNO” Nel numero di gennaio anche un testo dell'arcivescovo #Delpini per ricordare l'anniversari… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel testo Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 | www.governo.it Governo Kokkinakis ci riprova: “Quando sto bene sono molto competitivo”

Un anno fa era in ospedale e non riusciva nemmeno a respirare. Tra qualche settimana lo sfortunatissimo australiano avrà un’altra occasione per far decollare la sua carriera nello Slam di casa ...

Basket, Nba: Philadelphia continua a volare. Esordio con Golden State per Nico Mannion,

Il 19enne toscano entra in campo nell'ultimo quarto della partita in cui i Warriors stendono Sacramento con i 30 punti di Steph Curry: è ...

Un anno fa era in ospedale e non riusciva nemmeno a respirare. Tra qualche settimana lo sfortunatissimo australiano avrà un’altra occasione per far decollare la sua carriera nello Slam di casa ...Il 19enne toscano entra in campo nell'ultimo quarto della partita in cui i Warriors stendono Sacramento con i 30 punti di Steph Curry: è ...