Morto 46enne nel torinese | ferito mortalmente nella comunità che lo ospitava

(Di martedì 5 gennaio 2021) Uno scontro tra gli ospiti dellanel, poi la tragedia. La scorsa notte ha perso la vita Simone Bonfiglio, 46 anni, ospite dellapsichiatrica “L’Arca” in via San Benigno, a Volpiano. E’ stato selvaggiamente ucciso unospite dellapsichiatrica “L’Arca” in via San Benigno, a Volpiano nel. La morte è avvenuta per mano di un altro ospite della. Il movente del crimine è ancora da accertare. La vittima, Simone Bonfiglio è stato trovato esanime in terra. Il suo aggressore, Giacomo Farina, 36enne, già arrestato dai carabinieri nel 2015 con una pistola rubata davanti a un centro commerciale di Carmagnola, lo ha ucciso a pugni. All’arrivo dei carabinieri Farina ha confessato subito, ma il movente ...