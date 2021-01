Monza, per Balotelli piccolo stiramento ai flessori della coscia destra (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Monza ha reso note le condizioni di Mario Balotelli. L’attaccante, come si legge nel comunicato, si è sottoposto a una risonanza, che ha evidenziato un piccolo stiramento ai flessori della coscia sinistra. La situazione verrà monitorata costantemente nei prossimi giorni. Foto: Twitter Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilha reso note le condizioni di Mario. L’attaccante, come si legge nel comunicato, si è sottoposto a una risonanza, che ha evidenziato unaisinistra. La situazione verrà monitorata costantemente nei prossimi giorni. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nessun gol e nessuna emozione fra Lecce e Monza, scontro fra titani della serie B. Nel primo tempo la squadra ospite ha preso in mano il gioco, il Lecce si è saputo difendere, confidando, ...

UFFICIALE - Monza: preso Scozzarella

Primo acquisto del 2021 per il Monza: dal Parma arriva a titolo definitivo Matteo Scozzarella, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con.

