Moderati guadagni alla Borsa di New York

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Tele) – Lieve aumento per ladi Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,50% a 30.374 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.718 punti.frazionali per il Nasdaq 100 (+0,29%); come pure, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,4%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+5,95%), materiali (+1,73%) e beni industriali (+0,95%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Exxon Mobil (+6,46%), Chevron (+4,56%), Boeing (+3,93%) e Goldman Sachs (+3,03%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Visa, che ottiene -1,55%. Scivola Coca Cola, con un netto svantaggio dell’1,07%. Si muove sotto la parità Travelers Company, evidenziando un decremento dello 0,96%. Contrazione moderata per Wal-Mart, che soffre un calo dello 0,71%. Al top tra i ...