“Mi spiace, ma devi uscire dalla casa”. GF Vip, lo annuncia Alfonso Signorini: i vipponi tristissimi (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con il GF Vip 5 lunedì 4 gennaio 2021, nella prima serata di Canale 5. Alfonso Signorini ha iniziato la trentunesima puntata annunciando colpi di scena. Innanzitutto ha chiesto ad Antonella Elia di recarsi nella casa, in quanto ha dei conti in sospeso con dei concorrenti. Il conduttore ha puntato subito l’attenzione su Dayane Mello e Stefania Orlando, che in settimana hanno avuto un’accesa discussione. Non si è arrivati a nessuna conclusione con questo confronto. A riaccendere gli animi ci hanno pensato Samantha De Grenet e la Elia. Le parole utilizzate dalla conduttrice nei giorni scorsi non sono state apprezzate dall’opinionista, che non le ha mandate a dire. Antonella ha voluto poi incontrare Andrea Zelletta. Dopo di che, ha potuto parlare con Cecilia Capriotti e per qualche ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con il GF Vip 5 lunedì 4 gennaio 2021, nella prima serata di Canale 5.ha iniziato la trentunesima puntatando colpi di scena. Innanzitutto ha chiesto ad Antonella Elia di recarsi nella, in quanto ha dei conti in sospeso con dei concorrenti. Il conduttore ha puntato subito l’attenzione su Dayane Mello e Stefania Orlando, che in settimana hanno avuto un’accesa discussione. Non si è arrivati a nessuna conclusione con questo confronto. A riaccendere gli animi ci hanno pensato Samantha De Grenet e la Elia. Le parole utilizzateconduttrice nei giorni scorsi non sono state apprezzate dall’opinionista, che non le ha mandate a dire. Antonella ha voluto poi incontrare Andrea Zelletta. Dopo di che, ha potuto parlare con Cecilia Capriotti e per qualche ...

