Mafia | legale parte civile depistaggio Borsellino | ' a Report ipotesi investigative non confermate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "Quanto costa una trasmissione come? Me lo sono chiesto perché è su Rai … e ci pigliano il canone con la bolletta! Ora dico tristemente: capisco che a qualcuno viene la strizza dopo la sentenza Mannino in Cassazione e capisco che si provi (capisco ma, ovviamente, non condivido) a correre alle contromisure di disinformazione. Lo spettatore che non conosce atti e fatti è facilmente suggestionabile. Se gli racconti di terzi livelli, servizi segreti e simili l'ascoltatore si impressiona e non può fare caso alla identificazione dei personaggi (il solito Contrada, mentre Genchi parla del prefetto Rossi, La Barbera morto e faccia di mostro, morto pure lui e poi i soliti Berlusconi e Dell'Utri, alla faccia delle archiviazioni varie)". E' quanto scrive sui social l'avvocato Rosalba Digregorio, commentando la trasmissione ...