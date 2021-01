La preghiera al Congresso si conclude in modo inaspettato: pastore nella bufera (Di martedì 5 gennaio 2021) La preghiera del pastore protestante si conclude in modo insolito al Congresso di apertura dei lavori, le sue parole fanno scoppiare la polemica Emanuel Cleaver per l’apertura dei lavori del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladelprotestante siininsolito aldi apertura dei lavori, le sue parole fanno scoppiare la polemica Emanuel Cleaver per l’apertura dei lavori del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Adnkronos : Preghiera si chiude con 'amen' e 'awoman', bufera al Congresso - FidanzaCarlo : I danni del #politicamentecorretto arrivano anche al #congresso degli #StatiUniti. I #Dem storpiano pure la parola… - Mariann46409026 : @catenaaurea66 Ormai davvero non riesci a credere a quello che vedi tanto sono folli e dementi le cose che accadono… - windmarch : RT @marattin: Un deputato USA alla prima seduta del nuovo congresso ha voluto fare una preghiera. Alla fine, credendo che “amen” significas… - TommyBrain : AntiDiplomatico:Congresso Usa. Non solo Amen ma 'Awoman' per chiudere la consueta preghiera -