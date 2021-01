Inter | Erisken in uscita | timidi tentativi da due squadre estere

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Al momento non ci sono offerte concrete per Christian. L’lo ritiene sempre incosì da poter risparmiare sull’ingaggio Il calciomercato ha aperto ufficialmente l’è al lavoro per trovare una sistemazione a Christian, destinato alla cessione in questa sessione invernale. Gazzetta dello Sport riprende un’indiscrezione rilanciata ieri da Sky Sport ovvero che al momento non sono arrivate vere offerte per il danese ma soloessamenti da parte di Ajax e Wolverhampton. Leggi su Calcionews24.com