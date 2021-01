Gta 6 ritarderà l’uscita per non fare la fine di CyberPunk 2077

Leggi su wired

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Foto: Reddit)Quando uscirà Gta 6? La domanda gravita ormai da tempo tra i fan della popolarissima serie di Rockstar Games. Un anno e mezzo fa si pensava potesse essere addirittura tra i titoli di lancio delle console next-gen Ps5 e Xbox Series X e S ma la pandemia del Covid-19 ha sconvolto i piani con gravi rallentamenti in tutti i settori, compreso quello videoludico. E il precedente di, uscito forzando troppo i tempi, ha insegnato che è meglio ritardare piuttosto che offrire un’esperienza disastrosa agli utenti. Le ultime voci sullo stato dello sviluppo di Gta 6 arrivano da un noto (ex) insider di Rockstar Games, che si firma Yan2295 su Twitter e che da un paio di anni ha firmato un accordo per non rilasciare più troppi leak. Tuttavia, la tentazione è ancora forte e infatti ha pubblicato un tweet sibillino che sostanzialmente conferma ...