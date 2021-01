Fiumicino | «Giocattoli e calze piene di dolciumi nei pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021) Una bellissima iniziativa solidale a. Sarà un’Epifania col sorriso quest’anno per tutte leche la Misericordia, in accordo con il Comune, segue dando assistenza alimentare in questo periodo di grandieconomiche. Grazie alla generosità di tutti i consiglieri comunali infatti, maggioranza e opposizione, che hanno messo mano alle tasche per compraredella befana per tutte leassistite, e grazie alla generosità di tanti cittadini che hanno aderito all’iniziativa del “Regalo sospeso” ideata dal portaleon line, iconterrannodie un vero regalo specifico per ogni bambino presente in ...