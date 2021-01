Deposito nucleare, ecco la lista delle regioni per i rifiuti radioattivi (Di martedì 5 gennaio 2021) Il compito della Sogin e il via libera per il Deposito nucleare nazionale Dopo il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del Ministero dell’Ambiente, è arrivato il via libera alla Sogin (responsabile dello smaltimento nucleare) per la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (sigla Cnapi). Non solo ma anche del progetto preliminare e dei documenti correlati per la costruzione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (www.Depositonazionale.it). Il materiale conservato ha bassa e media attività. La Sogin è la società di stato responsabile dello smantellamento degli impianti nucleare italiani nonché della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Il compito della Sogin e il via libera per ilnazionale Dopo il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del Ministero dell’Ambiente, è arrivato il via libera alla Sogin (responsabile dello smaltimento) per la pubblicazione della Carta nazionalearee potenzialmente idonee (sigla Cnapi). Non solo ma anche del progetto preliminare e dei documenti correlati per la costruzione delnazionale dei(www.nazionale.it). Il materiale conservato ha bassa e media attività. La Sogin è la società di stato responsabile dello smantellamento degli impiantiitaliani nonché della gestione e messa in sicurezza dei. ...

