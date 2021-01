Dakar 2021: Sainz salta un WP; Peterhansel: 'PS completa, bravo Edouard' (Di martedì 5 gennaio 2021) Due insidie scrivono la cronaca della terza tappa della Dakar 2021 , vinta da Nasser Al Attiyah: le difficoltà della navigazione e i passaggi tra le rocce. Condizionano la corsa di Carlos Sainz nel ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 5 gennaio 2021) Due insidie scrivono la cronaca della terza tappa della, vinta da Nasser Al Attiyah: le difficoltà della navigazione e i passaggi tra le rocce. Condizionano la corsa di Carlosnel ...

FormulaRaceIT : Dakar 2021, tappa 3: Al-Attiyah e Price bis, Sainz sbaglia percorso - dinoadduci : Price batte Benavides in volata, Howes balza al comando - motorionline : #Dakar | Continua a rastrellare vittorie Nasser Al Attiyah, al successo anche in Tappa 3 della #Dakar2021. Stéphane… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Dakar moto #Price batte #Benavides in volata nella quarta tappa, #Howes balza al comando - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Dakar Auto, #AlAttiyah ci prende gusto: vittoria bis e vetta più vicina -