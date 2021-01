Coronavirus, i dati del 5 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 15.378, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.181.619. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.297 unità, quindi al momento risultano positive 569.161 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.569, ovvero 10 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.395, quindi 78 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 543.197. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 649 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 76.329. Da ieri si registrano anche 16.023 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.536.129. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 15.378, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.181.619. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 1.297 unità, quindi al momento risultano positive 569.161 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.569, ovvero 10 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 23.395, quindi 78 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 543.197. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 649 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 76.329. Da ieri si registrano anche 16.023 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 1.536.129. Nuovi contagiati: ...

RegioneER : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della Regione… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #5gennaio ?? 337 nuovi casi ?? 7.923 tamponi ?? 999 ricoverati (-19 da ieri) ?? 139 tera… - RaiNews : #Coronavirus: 649 morti da ieri, i nuovi casi sono 15.378 con oltre 135mila tamponi. Il tasso di positività scende… - cclatwe : RT @sbonaccini: ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della @RegioneER con… - IlNuovoTorrazzo : CORONAVIRUS - I dati del 5 gennaio: in Lombardia rapporto tamponi-contagi al 10,4% -