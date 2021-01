Cesano Maderno, aggredisce e ferisce una 28enne in stazione: arrestato (Di martedì 5 gennaio 2021) Monza, 5 gennaio 2021 - Un tunisino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito con violenza una donna di 28 anni nella tarda serata di ieri (oltre l'orario del ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 gennaio 2021) Monza, 5 gennaio 2021 - Un tunisino di 30 anni è statodai carabinieri con l'accusa di aver aggredito con violenza una donna di 28 anni nella tarda serata di ieri (oltre l'orario del ...

