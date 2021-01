Al via vaccinazioni in casa riposo. La prima è una 98enne (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ una donna di 98 anni la prima ospite di una casa di riposo a essere stata vaccinata contro il Covid in Friuli Venezia Giulia. Le inoculazioni a ‘casa Serena’ a Pordenone sono iniziate questa mattina in collaborazione con un’equipe dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Lo annuncia il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi In queste ore, ha spiegato Riccardi, le operazioni stanno continuando all’interno della struttura ed entro la giornata è previsto che vengano effettuate 168 vaccinazioni sugli ospiti che hanno dato, come previsto dalle normative, il loro consenso. “Siamo in attesa – ha aggiunto Riccardi – che anche altre residenze per anziani portino a termine la fase di raccolta del consenso informato e comunichino all’Azienda di riferimento i numeri delle ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ una donna di 98 anni laospite di unadia essere stata vaccinata contro il Covid in Friuli Venezia Giulia. Le inoculazioni a ‘Serena’ a Pordenone sono iniziate questa mattina in collaborazione con un’equipe dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Lo annuncia il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi In queste ore, ha spiegato Riccardi, le operazioni stanno continuando all’interno della struttura ed entro la giornata è previsto che vengano effettuate 168sugli ospiti che hanno dato, come previsto dalle normative, il loro consenso. “Siamo in attesa – ha aggiunto Riccardi – che anche altre residenze per anziani portino a termine la fase di raccolta del consenso informato e comunichino all’Azienda di riferimento i numeri delle ...

