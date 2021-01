Vergogna a Napoli: picchiano rider e gli rubano lo scooter (VIDEO) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un episodio di inaudita violenza, un rider straniero che difende fino all’ultimo il suo scooter, ma in 6 contro uno deve arrendersi. Le due facce di Napoli. Quella violenta, vigliacca di 6 delinquenti che tutti insieme se la prendono con un rider e lo pestano fino a rubargli lo scooter, e quella che subito dopo si mobilita per raccogliere fondi per ricomprare la moto allo straniero aggredito. C’è una Napoli bella che cancella con un gesto l’infamia dell’altra Napoli. Uno scooter per il rider è lo strumento per lavorare: senza quello non può fare le consegne, senza quello è fermo e non si guadagna da vivere. E ieri qualcuno glielo ha tolto con la forza. Lui ha difeso la sua moto come fosse un figlio, ma alla fine da ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un episodio di inaudita violenza, unstraniero che difende fino all’ultimo il suo, ma in 6 contro uno deve arrendersi. Le due facce di. Quella violenta, vigliacca di 6 delinquenti che tutti insieme se la prendono con une lo pestano fino a rubargli lo, e quella che subito dopo si mobilita per raccogliere fondi per ricomprare la moto allo straniero aggredito. C’è unabella che cancella con un gesto l’infamia dell’altra. Unoper ilè lo strumento per lavorare: senza quello non può fare le consegne, senza quello è fermo e non si guadagna da vivere. E ieri qualcuno glielo ha tolto con la forza. Lui ha difeso la sua moto come fosse un figlio, ma alla fine da ...

Un episodio di inaudita violenza, un rider straniero che difende fino all'ultimo il suo scooter, ma in 6 contro uno deve arrendersi.

