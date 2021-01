Uomini e Donne ritorna prima del previsto: ecco quando andrà in onda la prima puntata dell’anno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ottime notizie per i fan di Uomini e Donne: l’amatissimo programma di Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda prima di quanto era previsto. Se infatti la prima puntata del 2021 doveva andare in onda lunedì 11 gennaio (gli scorsi anni nella settimana dell’Epifania Uomini e Donne non è mai andato in onda), è notizia di poco fa che invece quest’anno dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori saranno nuovamente in onda già giovedì 7 gennaio 2021. Del resto, ci sono diverse puntate già registrate che non sono state mandate in onda, mentre le registrazioni procedono a ritmo serrato: l’ultima c’è stata lo scorso 29 gennaio 2020, mentre la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ottime notizie per i fan di: l’amatissimo programma di Maria De Filippi, infatti, tornerà indi quanto era. Se infatti ladel 2021 doveva andare inlunedì 11 gennaio (gli scorsi anni nella settimana dell’Epifanianon è mai andato in), è notizia di poco fa che invece quest’anno dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori saranno nuovamente ingià giovedì 7 gennaio 2021. Del resto, ci sono diverse puntate già registrate che non sono state mandate in, mentre le registrazioni procedono a ritmo serrato: l’ultima c’è stata lo scorso 29 gennaio 2020, mentre la ...

fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - matteosalvinimi : Per Natale e sempre, con le donne e gli uomini in divisa che onorano l'Italia ???? - GassmanGassmann : In Bosnia si è interrotta l’umanità. Migliaia di persone, uomini,donne, bambini anziani, vite spezzate, infanzie ne… - reportdifesa : Di Marco Santarelli* Roma. Segreti militari, economici, scientifici e strategici. Questi i principali argomenti per… - Brujas4Dayane : RT @edoruta: #Dayane: “Gli italiani sono troppi machisti. Hanno ancora l’idea che gli uomini possono e le donne no” Dayane ended Oppini, B… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne: le 5 coppie più seguite sui social, ecco la classifica ComingSoon.it Imprenditoria femminile: verso un futuro più rosa

Nuova Legge di Bilancio 2021: fondo perduto e finanziamenti a sostegno dell’imprenditoria femminile, stanziati 40 milioni per i prossimi due anni.

Covid, 1818 contagi in più e 41 morti nelle ultime 24 ore

I contagi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 12,6%. Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 8.499 tamponi rapidi. Prosegue l’attiv ...

Nuova Legge di Bilancio 2021: fondo perduto e finanziamenti a sostegno dell’imprenditoria femminile, stanziati 40 milioni per i prossimi due anni.I contagi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 12,6%. Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 8.499 tamponi rapidi. Prosegue l’attiv ...