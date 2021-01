Stellantis, il sì al matrimonio dell’auto: “Psa e Fca insieme saranno più forti” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ad Tavares: un momento storico, il progetto punta a proteggere i lavoratori e garantire il futuro della società Leggi su lastampa (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’ad Tavares: un momento storico, il progetto punta a proteggere i lavoratori e garantire il futuro della società

