“Sei un virus che entra nel cervello..” Lite inverosimile al Grande Fratello Vip tra Stefania Orlando e Dayane Mello. Cos’è successo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dobbiamo dirlo, quando ci sono pettegolezzi e liti al Grande Fratello VIP è sempre coinvolta Dayane Mello, che con la scusa “ma io posso dire il mio pensiero” spara a zero su tutti lanciando il sasso e nascondendo la mano dietro una finta ingenuità che ormai sta venendo allo scoperto. L’ultima discussione in ordine di tempo è avvenuta con la coinquilina Stefania Orlando sulla quale la Mello ha insinuato, parlando con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, che abbia deciso di nominare sempre gli ultimi arrivati. Una frase strumentalizzata La Orlando, avvicinata dalle due per un chiarimento, si è ovviamente infuriata e ha precisato Io vorrei che le persone che hanno iniziato con me e con cui ci sono buoni rapporti, vadano avanti. Non ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dobbiamo dirlo, quando ci sono pettegolezzi e liti alVIP è sempre coinvolta, che con la scusa “ma io posso dire il mio pensiero” spara a zero su tutti lanciando il sasso e nascondendo la mano dietro una finta ingenuità che ormai sta venendo allo scoperto. L’ultima discussione in ordine di tempo è avvenuta con la coinquilinasulla quale laha insinuato, parlando con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, che abbia deciso di nominare sempre gli ultimi arrivati. Una frase strumentalizzata La, avvicinata dalle due per un chiarimento, si è ovviamente infuriata e ha precisato Io vorrei che le persone che hanno iniziato con me e con cui ci sono buoni rapporti, vadano avanti. Non ...

Advertising

6000sardine : Il tribunale di #Shanghai accusa la 37enne, avvocata e giornalista, #Zhang Zhan di «aver diffuso maliziosamente inf… - polp_ettaa : RT @Ginginnigin: Oggi un nuovo un insulto. 'Anima scura' 'Io la uccido' 'Psicopatica' 'Un virus che entra nel cervello' 'Mi fa pena come do… - igorlorenzo0 : RT @17domino17: Un vaccino SPERIMENTALE. Per un virus che, se esiste, è un corona altamente mutante (vaccino inutile). Il virus non fa un c… - elenazille_00 : RT @Ginginnigin: Oggi un nuovo un insulto. 'Anima scura' 'Io la uccido' 'Psicopatica' 'Un virus che entra nel cervello' 'Mi fa pena come do… - __alessia98 : RT @Ginginnigin: Oggi un nuovo un insulto. 'Anima scura' 'Io la uccido' 'Psicopatica' 'Un virus che entra nel cervello' 'Mi fa pena come do… -