Ryder Cup 2021 | calendario | date | programma | dove si svolgerà

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarà l’appuntamento senza dubbio più atteso deldel golf: laCup, dopo un anno di rinvio, stavolta torna a Whistling Straits, ristabilendo quella tradizione degli anni dispari che si era interrotta vent’anni fa con gli attentati dell’11 settembre. La tradizionale sfida Europa-Stati Uniti, diventata più spesso appannaggio del Vecchio Continente nei tempi più recenti, riparte proprio dal successo europeo del 2018 al Le Golf National vicino Parigi,Francesco Molinari e Tommy Fleetwood diedero spettacolo attimo dopo attimo. Edizione, questa, che resterà particolare per tanti motivi: oltre che per lo spostamento di un anno, lo sarà anche per trovarsi, in un caso sostanzialmente unico, a disputarsi nello stesso anno di Olimpiadi e Solheim Cup, la sua versione femminile. LaCupsi ...