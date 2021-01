Roma, incendio in centro: fiamme in un palazzo abitato da senzatetto, intervento in corso dei Vigili del Fuoco (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un incendio scoppiato stamattina, lunedì 4 gennaio 2020, sta tenendo impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco a Roma. Le fiamme, per cause ancora da accertare, sono divampate al piano terra e al secondo piano di una struttura (un ex albergo dove abiterebbero diversi senza fissa dimora, ndr) situata in Via Gaeta . Oltre alle squadre operative sul posto è presente anche il Nucleo Investigativo Anti incendio dei Vigili del Fuoco. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Unscoppiato stamattina, lunedì 4 gennaio 2020, sta tenendo impegnate diverse squadre deidel. Le, per cause ancora da accertare, sono divampate al piano terra e al secondo piano di una struttura (un ex albergo dove abiterebbero diversi senza fissa dimora, ndr) situata in Via Gaeta . Oltre alle squadre operative sul posto è presente anche il Nucleo Investigativo Antideidel. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, incendio in centro: fiamme in un palazzo, intervento in corso dei Vigili del Fuoco - nexoslaika : RT @Area51cinqueuno: #Atac, bus a fuoco: la resa dei conti. Indagini chiuse, si va verso il processo A rischiare il processo sono dodici di… - PatrizioPatern1 : RT @Area51cinqueuno: #Atac, bus a fuoco: la resa dei conti. Indagini chiuse, si va verso il processo A rischiare il processo sono dodici di… - LuigieLestelle : RT @Area51cinqueuno: #Atac, bus a fuoco: la resa dei conti. Indagini chiuse, si va verso il processo A rischiare il processo sono dodici di… - marsion65 : RT @Area51cinqueuno: #Atac, bus a fuoco: la resa dei conti. Indagini chiuse, si va verso il processo A rischiare il processo sono dodici di… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio VIDEO | Roma, incendio in centro: le fiamme avvolgono e distruggono mezzo Ama RomaToday Roma, nel 2020 roghi tossici diminuiti del 30% rispetto al 2019

Il raffronto tra gennaio-ottobre 2019 e lo stesso periodo del 2020 segna un calo pari al 30%, passando da quasi 200 episodi di incendi a 122 ...

Inquinamento, la notte di Capodanno polveri sottili a Roma oltre i limiti di tolleranza: colpa dei botti

L'1° gennaio nelle centraline di Preneste e Cinecittà i valori registrati dall'Arpa sono schizzati rispettivamente a 81 e a 82. I metalli, ...

Il raffronto tra gennaio-ottobre 2019 e lo stesso periodo del 2020 segna un calo pari al 30%, passando da quasi 200 episodi di incendi a 122 ...L'1° gennaio nelle centraline di Preneste e Cinecittà i valori registrati dall'Arpa sono schizzati rispettivamente a 81 e a 82. I metalli, ...