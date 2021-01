Rider rapinato | fermati i 6 aggressori

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ha voluto raccontare in prima persona la sua storia, l'inaudita violenza subita della quale, grazie alle immagini diffuse sui social in queste ore, praticamente tutta Italia è stata testimone. Gianni, ildi 50 anni aggredito e derubato del motorino a Napoli, ancora non riesce a credere a quanto gli è capitato, così come è incredulo di fronte alla solidarietà dei suoi concittadini e non solo, che oltre a condannare il gesto e a stargli vicino, hanno anche organizzato una raccolta fondi per ricomprare lo scooter, regalo alla figlia per il 18esimo compleanno. Intervenuto ai microfoni di Gianni Simioli a Radio Marte, in collegamento con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, Gianni ha raccontato i tragici momenti della rapina anche ai microfoni di Fanpage.it Ha perso il lavoro, Gianni, e a 50 anni si è trovato costretto a reinventarsi, come ...