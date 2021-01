Riapertura scuole, Pregliasco: “Meglio aspettare invece di richiudere subito” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche Fabrizio Pregliasco invita a temporeggiare sul ritorno a scuola e a decidere in base ai territori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche Fabrizioinvita a temporeggiare sul ritorno a scuola e a decidere in base ai territori. L'articolo .

