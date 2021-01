Regione. Pubblicato il Bando per introdurre la tariffa puntuale sui rifiuti (Di lunedì 4 gennaio 2021) POLITICA Regione LAZIO – Valeriani: “Meno si inquina e meno si paga: stanziati 2 milioni di euro per aiutare i Comuni”. Pubblicato il Bando per l’introduzione della Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti urbani, nei Comuni del Lazio: il provvedimento prevede un investimento regionale di due milioni di euro e punta ad incentivare la riduzione della produzione di rifiuti urbani e la crescita della raccolta differenziata anche attraverso una diminuzione dei costi in bolletta. La Tarip, infatti, si fonda sul criterio della minimizzazione dei rifiuti e sul principio dell’equità: non sarà più calcolata sulla base della superficie dell’abitazione e del numero dei componenti familiari, ma sarà definita, oltre ad una quota fissa, secondo la quantità dei ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 gennaio 2021) POLITICALAZIO – Valeriani: “Meno si inquina e meno si paga: stanziati 2 milioni di euro per aiutare i Comuni”.ilper l’introduzione della Tarip, lasuiurbani, nei Comuni del Lazio: il provvedimento prevede un investimento regionale di due milioni di euro e punta ad incentivare la riduzione della produzione diurbani e la crescita della raccolta differenziata anche attraverso una diminuzione dei costi in bolletta. La Tarip, infatti, si fonda sul criterio della minimizzazione deie sul principio dell’equità: non sarà più calcolata sulla base della superficie dell’abitazione e del numero dei componenti familiari, ma sarà definita, oltre ad una quota fissa, secondo la quantità dei ...

