Pino Daniele, lo sapevi che…? 5 curiosità su di lui: da Sanremo a Bob Marley (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando Pino Daniele il 4 gennaio 2015 esalò l’ultimo respiro lasciò un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani e nel mondo della musica. Pino Daniele è stato uno dei massimi esponenti della cantautorato italiano. Sono moltissimi i suoi brani finiti nella Hall of Fame della musica internazionale e tra i tanti si possono citare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quandoil 4 gennaio 2015 esalò l’ultimo respiro lasciò un vuoto incolmabile nel cuore degli italiani e nel mondo della musica.è stato uno dei massimi esponenti della cantautorato italiano. Sono moltissimi i suoi brani finiti nella Hall of Fame della musica internazionale e tra i tanti si possono citare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rtl1025 : ?? ?? 6 anni fa, nel 2015, ci lasciava uno dei più grandi della nostra musica, Pino Daniele. Aveva 60 anni ??… - RadioItalia : Il 4 Gennaio 2015 ci lasciava Pino Daniele ?? Sempre nei nostri cuori @Pino_Daniele - RaiRadio2 : Sei anni oggi #4gennaio senza #PinoDaniele. Il suo blues è immortale ?? - Rada00563645 : RT @Annalisa3073: 'Siamo angeli che cercano un sorriso.' Pino Daniele Il #4gennaio 2015 muore Giuseppe Daniele, chiamato anche Pino, cant… - ItaliaNotizie24 : I Still Love You: Napoli in concerto in ricordo di Pino Daniele -