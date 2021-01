Paolo Fox, oroscopo 2021 Gemelli: "Questo sarà un anno importante per voi" (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche per quest'anno, Paolo Fox ha svelato l'oroscopo 2021 dei Gemelli a Domenica In e secondo l'astrologo, sarà un anno importante e decisivo per loro, soprattutto dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Secondo Paolo Fox, l'oroscopo 2021 del Gemelli andrà bene, anzi, più che bene. Si prospetta un anno di possibili promozioni in ambito lavorativo e di fortuna in amore. Soprattutto da Aprile, i nati sotto il segno dei Gemelli "rinasceranno", grazie a diversi momenti favorevoli che potranno persino cambiargli la vita. Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Paolo Fox ha presentato le ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche per quest'Fox ha svelato l'deia Domenica In e secondo l'astrologo,une decisivo per loro, soprattutto dal punto di vista dell'amore e del lavoro. SecondoFox, l'delandrà bene, anzi, più che bene. Si prospetta undi possibili promozioni in ambito lavorativo e di fortuna in amore. Soprattutto da Aprile, i nati sotto il segno dei"rinascer", grazie a diversi momenti favorevoli che potrpersino cambiargli la vita. Nel corso della puntata di ieri di Domenica In,Fox ha presentato le ...

