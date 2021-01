Napoli, shock in hotel. Calci, pugni e poi la rapina: due persone arrestate (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa (CE) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due persone, rispettivamente di anni 42 e 20, entrambi residenti in Napoli per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e ricettazione commessi in concorso. Le indagini, supportate da attività di intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno consentito di ricostruire un grave quadro indiziario a carico degli indagati che, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal Gip, in data 13 ottobre 2018 si sono resi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa mattina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica diNord, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa (CE) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal GIP presso il Tribunale diNord, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due, rispettivamente di anni 42 e 20, entrambi residenti inperaggravata, lesioni personali aggravate e ricettazione commessi in concorso. Le indagini, supportate da attività di intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno consentito di ricostruire un grave quadro indiziario a carico degli indagati che, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal Gip, in data 13 ottobre 2018 si sono resi ...

Advertising

nunziarusso4 : L’umiltà e la concretezza del #rider rapinato a #napoli da “ ragazzini”, sui quali non inveisce, ne esaspera toni d… - infoitinterno : Napoli, rider picchiato e derubato dello scooter: shock e solidarietà - FrancescoBlotto : RT @RepubblicaTv: Napoli, video shock: selvaggia aggressione a un rider per rapinargli lo scooter: Un ragazzo in motorino, la pesante borsa… - siwel44it : RT @Sabbath_fed: Da napoletano, mi vergogno profondamente. ???? - salidaparallela : RT @Sabbath_fed: Da napoletano, mi vergogno profondamente. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli shock Napoli, shock in hotel. Calci, pugni e poi la rapina: due persone arrestate anteprima24.it Napoli, rider derubato: il bel gesto di Mohamed Fares

Rider derubato a Napoli: l'ingente donazione di Fares per ricomprare lo scooter e le parole del sindaco De Magistris sulla brutale ...

Rider rapinato a Napoli: raccolti 11 mila euro per aiutarlo

Rider rapinato a Napoli: gara di solidarietà per aiutare il 52enne disoccupato. Raccolti 11 mila euro per ricomprargli lo ...

Rider derubato a Napoli: l'ingente donazione di Fares per ricomprare lo scooter e le parole del sindaco De Magistris sulla brutale ...Rider rapinato a Napoli: gara di solidarietà per aiutare il 52enne disoccupato. Raccolti 11 mila euro per ricomprargli lo ...