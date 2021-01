Milan, Braida vuole Maldini Jr e Colombo alla Cremonese (Di lunedì 4 gennaio 2021) Daniel Maldini e Stefano Colombo fanno gola a molti. I due baby talenti rossoneri hanno dimostrato il loro valore in mezzo al campo e ora sono diventati gli oggetti dei… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Daniele Stefanofanno gola a molti. I due baby talenti rossoneri hanno dimostrato il loro valore in mezzo al campo e ora sono diventati gli oggetti dei… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Braida Milan, Braida vuole Maldini Jr e Colombo alla Cremonese MeteoWeek Benevento-Milan: Inzaghi contro 14 anni di gol, coppe e delusioni

Undici stagioni da calciatore, una da allenatore più altre due alla guida delle squadre giovanili. 14 dei suoi 47 anni, Pippo Inzaghi li ha passati con i colori del Milan. Il colpo di ...

Milan: Braida chiede due giocatori

Ariedo Braida guarda in casa rossonera, il neo dirigente della Cremonese potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il club di Via Aldo Rossi ...

