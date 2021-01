Kingdom Come Deliverance sta per arrivare su Nintendo Switch? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il gioco di ruolo a tema medievale sviluppato da Warhorse Studio, ovvero Kingdom Come Deliverance, potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch, stando a quanto è trapelato dal programma dedicato ai prossimi giochi che verranno lanciati in futuro. Questa particolare versione è elencata Come "Royal Edition" e apparentemente verrà lanciato Come titolo in bundle e scaricabile il 18 febbraio, lo stesso giorno di Silver 2425. Attualmente vale la pena ribadire che non sono stati fatti annunci di sorta, perciò per adesso si tratta solo di un rumor: non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale da Nintendo in tempi brevi se la data dovesse essere esatta. "Tu sei Henry, il figlio di un fabbro. Colpito da una violenta guerra civile, assisti ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il gioco di ruolo a tema medievale sviluppato da Warhorse Studio, ovvero, potrebbeanche su, stando a quanto è trapelato dal programma dedicato ai prossimi giochi che verranno lanciati in futuro. Questa particolare versione è elencata"Royal Edition" e apparentemente verrà lanciatotitolo in bundle e scaricabile il 18 febbraio, lo stesso giorno di Silver 2425. Attualmente vale la pena ribadire che non sono stati fatti annunci di sorta, perciò per adesso si tratta solo di un rumor: non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale dain tempi brevi se la data dovesse essere esatta. "Tu sei Henry, il figlio di un fabbro. Colpito da una violenta guerra civile, assisti ...

