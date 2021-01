Il Telegraph | i calciatori “Covidiots” minacciano sanità e industria del calcio | vanno squalificati

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 gennaio 2021) David Lammy, segretario-ombra alla Giustizia inglese, li chiama “”: i giocatori che continuano a fa festa come se in Inghilterra non fossero giorni drammatici per l’epidemia di Covid. Sono “così dannatamente stupidi ed egoisti”, dice. La proposta sul tavolo è di convincere ilad una stretta: squalificare chi non rispetta le regole anche al di fuori del campo. Il, in un editoriale a firma Jason Burt, affonda. Scrive che è paradossale che Mourinho accusi la Premier di essere poco professionale per aver rinviato un match a rischio focolaio a 4 ore dall’inizio, mentre i suoi giocatori vengono beccati a far festa senza protezioni e senza rispettare le regole imposte dal governo. “Possono essere multati, possono essere rimproverati e possono scusarsi sui social media e potrebbero esserci ulteriori multe da parte ...