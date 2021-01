Il Regno Unito ritarda la seconda dose, Rasi (Ema): 'Un pasticcio, sono contrario' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Guido Rasi, docente di Microbiologia all'università Tor Vergata ed ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha commentato la politica della Gran Bretagna di somministrare una ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) Guido, docente di Microbiologia all'università Tor Vergata ed ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha commentato la politica della Gran Bretagna di somministrare una ...

Advertising

ilpost : Un Regno sempre meno Unito - WRicciardi : utili e importanti indicazioni dal Cts indipendente del Regno Unito - giusmo1 : Regno Unito, il giudice nega l'estradizione di Julian #Assange negli Stati Uniti: 'Rischio suicidio' - WalDeg_ : RT @ultimenotizie: In Regno Unito è corsa contro il tempo per cercare di contenere la furia del coronavirus. E quindi si richiude tutto, pe… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Coronavirus in Regno Unito, verso il terzo lockdown. Il premier parla alla nazione stasera -